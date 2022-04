Christian Lindner, FDP-Bundesvorsitzender, spricht, digital aus Washington zugeschaltet. (picture alliance/dpa)

Die Delegierten stimmten in Berlin für einen entsprechenden Antrag des Bundesvorstands. Darin wird gefordert, die Waffen so zu liefern, dass sie von der ukrainischen Armee rasch eingesetzt werden könnten. Zugleich heißt es in dem Beschluss, Deutschland dürfe nicht zu einer Kriegspartei werden. Der FDP-Vorsitzende Lindner hatte zuvor in einer Rede für den Antrag geworben und erklärt, die Ukraine müsse diesen Krieg gewinnen. Zugleich betonte der Parteichef, Bundeskanzler Scholz habe das Vertrauen der FDP. Scholz war zuletzt auch von Vertretern der Ampelkoalition eine mangelhafte Unterstützung der Ukraine vorgeworfen worden. Lindner war dem Parteitag in Berlin per Video aus Washington zugeschaltet. Er befindet sich dort wegen einer Corona-Infektion in Isolation.

Am Nachmittag hatten die Delegierten den Außenpolitiker Djir-Sarai mit 89 Prozent der Stimmen zum neuen FDP-Generalsekretär gewählt. Er hatte das Amt bisher kommissarisch geführt. Neuer Schatzmeister wurde der Europa-Politiker Link.

Diese Nachricht wurde am 25.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.