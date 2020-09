Die FDP kommt heute in Berlin zu einem Bundesparteitag zusammen, um einen neuen Generalsekretär zu wählen.

Auf Vorschlag von Parteichef Lindner bewirbt sich der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister Wissing um den Posten. Er soll die erst im vergangenen Jahr gewählte Generalsekretärin Teuteberg ablösen. Diese hatte auf Druck Lindners ihren Posten zur Verfügung gestellt.



Die Entscheidung habe der FDP-Vorsitzende nicht alleine gefällt, sondern sei von den Parteigremien getroffen worden, sagte das designierte Präsidiumsmitglied Stark-Watzinger im Deutschlandfunk. Es gehe nicht um Personen, sondern um die Herausforderung, die Wirtschaftskrise in der Folge der Gesundheitskrise durch Corona zu bewältigen, sagte die FDP-Politikerin aus Hessen. Der derzeitige Wirtschaftsminister von Rheinland-Pfalz, Wissing, übernimmt die Aufgabe von Linda Teuteberg, die nach neun Monaten im Amt zurückgetreten war. Teuteberg bleibe mit ihrem Schwerpunktthema Migration ein wichtiger Bestandteil der Partei, so Stark-Watzinger.



Das Delegiertentreffen in Berlin findet unter strengen Hygienevorkehrungen statt - es ist der erste Präsenz-Parteitag einer Bundestagspartei seit Beginn der Corona-Pandemie.

