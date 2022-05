Die Bundesregierung soll mehr klare Informationen über Waffenlieferungn an die Ukraine geben. (Archivfoto) (picture alliance / dpa / Jan Woitas)

Von einer Absprache innerhalb der NATO, dass bestimmte schwere Waffen nicht geliefert werden sollten, habe er aus einem Fernseh-Interview mit Verteidigungsstaatssekretärin Möller erfahren, sagte Müller im Deutschlandfunk. Er könne sich nicht erinnern, dass dieses Thema im Verteidigungsausschuss angesprochen worden sei. Diese Intranzparenz sei zu bemängeln, meinte der FDP-Politiker. Er regte an, dass die Bundesregierung öffentlich macht, was bisher an Kiew geliefert worden sei.

Der ukrainische Außenminister Kuleba drang angesichts der russischen Erfolge im Osten des Landes erneut auf die Lieferung schwerer Waffen aus dem Westen.

Diese Nachricht wurde am 27.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.