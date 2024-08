Ukraine-Hilfen

FDP-Politiker Lechte verteidigt geplante Kürzungen - Pax Christi begrüßt Vorgehen der Bundesregierung

Der außenpolitische Sprecher der FDP, Lechte, hat die Kritik am Vorgehen der Bundesregierung bei der Finanzierung der Ukraine-Hilfen zurückgewiesen. Deutschland werde der größte Unterstützer der Ukraine in Europa bleiben, sagte er im Deutschlandfunk. Die BSW-Vorsitzende Wagenknecht forderte, Gelder für Rüstungsgüter an die Ukraine aus dem Haushalt zu streichen.