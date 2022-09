Stress-Test Kernkraftwerke

AKW Emsland in Lingen - eines der drei noch aktiven Atomkraftwerke in Deutschland (dpa/Christian Hager)

Angesichts der sich verschärfenden Stromkrise müssten die Kernkraftwerke über den reinen Streckbetrieb hinaus am Netz bleiben, heißt es in einem Beschluss des Parteipräsidiums. Wenn nötig müssten auch weitere Brennelemente beschafft werden.

Bundeswirtschaftsminister Habeck will am Abend das Ergebnis des zweiten Stresstests vorstellen. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters legt der Test in zwei von drei geprüften Szenarien den Weiterbetrieb der Reaktoren Isar 2 und Neckarwestheim 2 nahe. Das dritte verbliebene Kernkraftwerk Emsland in Niedersachsen werde jedoch nicht über den Winter gebraucht, heißt es.

Im Atomausstieg war eigentlich vereinbart worden, dass die drei Meiler am 31.12 abgeschaltet werden. Im Zuge des Ukraine-Kriegs und der Energie-Krise waren jedoch Forderungen nach einer Laufzeitverlängerung immer lauter geworden.

