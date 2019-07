Die FDP macht sich für ein weitgehendes Rauchverbot in der Öffentlichkeit stark.

Der drogenpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion, Schinnenburg, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, Rauchen müsse überall dort verboten sein, wo Menschen nicht oder nur schwer ausweichen könnten, etwa an Bushaltestellen.



Hintergrund ist die Verschärfung des öffentlichen Rauchverbotes in Schweden. Dort darf nun nicht mehr vor Bars oder Restaurants geraucht werden. So weit will Schinnenburg mit seiner Forderung aber nicht gehen.