Parteitag in Berlin

Der stellvertretende FDP-Parteivorsitzende Wolfgang Kubicki eröffnet den Bundesparteitag in Berlin. (Michael Kappeler/dpa)

Die Hauptrede hält am Mittag Parteichef Lindner. Er ist allerdings wegen seiner Corona-Infektion nur digital zugeschaltet. Am Nachmittag soll der Bundestagsabgeordnete Djir-Sarai zum neuen FDP-Generalsekretär gewählt werden.

Die 662 Delegierten stimmen außerdem über einen Antrag des Bundesvorstandes ab, in dem auch die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine gefordert wird. Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Kubicki sagte bei der Eröffnung des Parteitages, der Krieg nehme immer grausamere Formen an. Deshalb sei konkrete und wirkungsvolle Hilfe gefragt. Das Bild, das viele Vertreter der größten Regierungspartei SPD derzeit in der Welt abgäben, sei keines, das seine Partei als Koalitionspartner zufrieden stellen könne, kritisierte Kubicki.

Diese Nachricht wurde am 23.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.