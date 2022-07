Energieversorgung

Das tue man derzeit aber noch, sagte Dürr unserem Sender . Und gerade im Winter wäre das "ein riesen Fehler". Jetzt Gas noch zu verstromen, wäre falsch, "gerade vor dem Hintergrund dieser Knappheit und weil wir uns nicht zum politischen Spielball machen lassen wollen". Es gehe nicht darum, die alte Atomkraftdebatte wieder aufzumachen, aber in dieser besonderen Situation dürfe die Nutzung von Kernkraft kein Tabu sein. Was würden "unsere europäischen Partner denken, wenn wir nicht alles nutzen und am Ende vielleicht sogar bei ihnen nach Energieressourcen nachfragen müssen", ergänzte Dürr. Dafür hätte wohl keiner Verständnis. "Lasst uns bitte darüber nachdenken, die Kernkraftwerke länger laufen zu lassen", lautete in dem Zusammenhang der Appell des FDP-Politikers.