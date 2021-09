Nach einem ersten gemeinsamen Gespräch haben die Grünen und die FDP jeweils Beratungen mit anderen Parteien über eine Regierungszusammenarbeit vereinbart. Bereits jetzt zeichnen sich die gegensätzlichen Vorlieben für die möglichen Dreierbündnisse "Ampel" und Jamaika" ab.

Die Ko-Vorsitzende der Grünen, Baerbock, sagte in Berlin, ihre Partei führe am Sonntagabend ein erstes Gespräch mit der SPD. Auch mit der Union stehe man in Kontakt. Hier werde es wohl nächste Woche ein Treffen geben. Baerbock machte deutlich, dass die Grünen weiterhin eine Ampel-Koalition präferieren. FDP-Generalsekretär Wissing erklärte, die FDP wolle am Samstag zunächst mit der Union und am Sonntag mit der SPD beraten. Er betonte, die Reihenfolge habe sich allein "aus der Terminlage heraus" ergeben. Eine Jamaika-Koalition ist nach den Worten Wissings für die FDP weiterhin die bevorzugte Option. Grüne und FDP wollen sich ihrerseits am Freitag ein zweites Mal treffen. In einer größeren Runde sollen inhaltliche Fragen vertieft werden.

"Vorsondierungen" mit Selfie

An einem ersten, vorher nicht angekündigten Treffen zu sogenannten Vorsondierungen mit den Grünen waren für die FDP Parteichef Lindner und Generalsekretär Wissing beteiligt. Für die Grünen waren die Vorsitzenden Habeck und Baerbock dabei. Auf Instagram teilten die vier Politiker ein gemeinsames Foto. Dazu hieß es, auf der Suche nach einer neuen Regierung lote man Gemeinsamkeiten und Brücken über Trennendes aus. Es seien "spannende Zeiten". Die Bundestagsabgeordnete Lang von den Grünen begrüßte den Versuch, Gemeinsamkeiten zu finden. Sie sprach sich im Deutschlandfunk für eine schnelle Regierungsbildung aus. Ähnlich äußerte sich die Juso-Vorsitzende Rosenthal ebenfalls im Deutschlandfunk.

Auch die Union will sondieren

Nach Aussage von Unionsfraktionsvize Jung hat Kanzlerkandidat Laschet in der gestrigen Fraktionssitzung den Auftrag erhalten, Sondierungsgespräche mit Grünen und FDP zu führen. Laschet selbst sagte, man habe die Wahl zwar nicht gewonnen, sei aber bereit Verantwortung zu übernehmen. Fraktionschef Brinkhaus meinte, eine Jamaika-Koalition wäre eine Brücke angesichts der Spaltung in der Gesellschaft. Er war mit 85 Prozent der Stimmen zunächst bis Ende April im Amt bestätigt worden. Rechnerisch könnten FDP und Grüne entweder mit der SPD oder mit der Union eine Mehrheit bilden.



