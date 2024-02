Es gibt heftige Kritik am Beschluss von Bundeskanzler Scholz, keine "Taurus"-Raketen in die Ukraine liefern. (picture alliance / abaca / ABACA)

"Niemand will, dass Deutschland zur Kriegspartei wird"

Auch die grüne Bundestagsvizepräsidentin Göring-Eckardt kritisierte Scholz. Sie sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, niemand, der Taurus für die Ukraine fordere, wolle, dass Deutschland zur Kriegspartei werde. Für den Frieden in Europa und darüber hinaus sei es aber essenziell, dass die Ukraine diesen Verteidigungskampf gewinne.

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Strack-Zimmermann, sagte dem Fernsehsender "Welt", sie sei fassungslos. Scholz liege falsch mit der Behauptung, es müssten Bundeswehrsoldaten in die Ukraine, um diese Waffe vorzubereiten. Das stimme einfach nicht, der Kanzler suche nach Ausreden, meinte die FDP-Politikerin.

Der Bundeskanzler hatte der Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine gestern erneut eine Absage erteilt und dies mit dem Risiko einer Verwicklung Deutschlands in den Krieg begründet. Deutsche Soldaten dürften an keiner Stelle und an keinem Ort mit den Zielen, die dieses System erreiche, verknüpft sein, betonte Scholz. Aus seiner Sicht wäre der Einsatz von Taurus aber nur unter Beteiligung des eigenen deutschen Personals möglich. Deshalb stehe dies derzeit nicht auf der Tagesordnung.

