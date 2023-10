Manuel Höferlin (FDP), spricht im Bundestag zur Umsetzungsstrategie Digitalisierung (dpa ZB / Britta Pedersen)

Er gehe davon aus, dass bereits jetzt ausreichend rechtssichere Beweise für ein solches Betätigungsverbot gesammelt worden seien. Auch die Grünen sprachen sich für eine schnelle Umsetzung des bereits angekündigten Hamas-Verbots aus. Der Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums, von Notz, sagte der "Rheinischen Post", der Rechtsstaat müsse sich mit allen Mitteln dem Antisemitismus entgegenstellen. Zudem sollten auch Einrichtungen wie das "Islamische Zentrum" in Hamburg geschlossen und Akteure wie die Iranischen Revolutionsgarden stärker in den Blick genommen werden.

Bundeskanzler Scholz hatte am vergangene Woche ein Betätigungsverbot für Hamas-Organisationen und in Deutschland angekündigt. Auch die Gruppierung Samidoun soll dem SPD-Politiker zufolge in Deutschland verboten werden.

