Nach Zusage von Marder-Panzern

Nach der Zusage von Marder-Panzern an die Ukraine werden in der Ampel-Koalition die Rufe lauter, der Ukraine auch Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 zu liefern. (IMAGO / Björn Trotzki / IMAGO / Björn Trotzki)

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Strack-Zimmermann (FDP), sprach sich dafür aus, neben den Marder-Schützenpanzern auch Kampfpanzer vom Typ Leopard zur Verfügung zu stellen. Auch der Direktor des Instituts für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel, Krause, hält das für nötig. Krause sagte im Deutschlandfunk , man könne der Ukraine nur wirklich Unterstützung bieten, wenn man beides liefere: Schützenpanzer und Kampfpanzer.

Hofreiter (Grüne) wünscht sich deutsche Initiative in Europa

Der Grünen-Europapolitiker Hofreiter sagte im ARD-Fernsehen, er wünsche sich, dass Deutschland eine europäische Initiative starte für die Lieferung von Leopard 2-Panzern, damit die Ukraine die von Russland besetzten Gebiete befreien könne. Hofreiter wies zurück, dass Deutschland dadurch zur Kriegspartei werden würde. "Je deutlicher wir die Ukraine unterstützen und je klarer wir Putin signalisieren, dass wir mit dieser Unterstützung nicht nachlassen, desto höher ist die Chance, dass dieser Krieg beendet wird", sagte der Vorsitzende des Bundestags-Europaausschusses.

Noch unklar, wie viele Marder Deutschland liefern wird

Bundeskanzler Scholz hatte die Lieferung von Panzern des Typs Marder an die Ukraine gestern zusammen mit US-Präsident Biden bekannt gegeben. Außerdem wird Deutschland demnach eine Patriot-Flugabwehrraketenbatterie zur Verfügung stellen. Aus den USA erhält die Ukraine mittelschwer gepanzerte Infanteriefahrzeuge vom Typ Bradley. Der ukrainische Präsident Selenskyj sprach von einer "sehr wichtigen Entscheidung" und dankte Deutschland und den USA.

Wie viele Panzer Deutschland an die Ukraine liefern will, wurde nicht mitgeteilt. Nach Informationen des Magazins "Der Spiegel" sollen es bis zu 40 sein, um damit ein Panzergrenadierbataillon voll auszustatten. Die Lieferung könnte demnach Modelle aus Bundeswehr- und Industriebeständen umfassen. Vorgesehen ist der deutsch-amerikanischen Erklärung zufolge, dass ukrainische Einheiten von der Bundeswehr an den Marder-Panzern ausgebildet werden sollen.

Diese Nachricht wurde am 06.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.