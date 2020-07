Der FDP-Politiker Luksic hat Bundesverkehrsminister Scheuer für das Chaos rund um die Novelle der Straßenverkehrsordnung verantwortlich gemacht.

Im Deutschlandfunk sagte Luksic, der CSU-Politiker müsse dafür in seinem Ministerium Konsequenzen ziehen. Normalerweise sei auch Scheuer nicht mehr im Amt zu halten. Er rechne jedoch nicht mit einem Rücktritt, da CSU-Chef Söder und Bundeskanzlerin Merkel die Hand über Scheuer hielten. Der Formfehler in der neuen Straßenverkehrsordnung allein sei kein Grund für eine Abberufung des Ministers, da weder dem Bundesjustizministerium noch den Ländern der Passus aufgefallen sei. Scheuers vorherige Fehler insbesondere bei der Maut machten jedoch deutlich, dass von ihm keine Reformen mehr zu erwarten seien. Scheuer Absicht bei der fehlerhaften Formulierung des Gesetzes zu unterstellen, bezeichnete Luksic als abwegig.



Wegen eines Formfehlers in der Eingangsformel der neuen Straßenverkehrsordnung wurden die neuen Regeln von den Ländern vorerst außer Vollzug gesetzt. Das Bundesjustizministerium wies jegliche Verantwortung zurück. Das Verkehrsressort habe ihm eine zu kurze Frist für die Überprüfung gesetzt.