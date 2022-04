Affront gegen Bundespräsident

Wolfgang Kubicki, stellvertretender FDP-Parteivorsitzender, kann sich eine Reise von Bundeskanzler Scholz in die Ukraine derzeit nicht vorstellen. (Kay Nietfeld/dpa)

Der stellvertretende Vorsitzende Kubicki sagte der Deutschen Presse-Agentur, er könne sich nicht vorstellen, dass der Bundeskanzler in ein Land reise, das das deutsche Staatsoberhaupt zur unerwünschten Person erklärt habe. Präsident Selenskyj sei nicht gut beraten gewesen, Steinmeier derart zu brüskieren.

Hintergrund ist offenbar Verärgerung in Kiew über die Politik Steinmeiers gegenüber Russland in seinen früheren Ämtern. Steinmeier hatte allerdings öffentlich erklärt, dass er die russische Führung damals falsch eingeschätzt und zu lange am Pipeline-Projekt Nordstream 2 festgehalten habe.

Diese Nachricht wurde am 13.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.