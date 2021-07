Die FDP will die Corona-Impfkampagne in die Vorbereitungen zu den Bundestagswahlen mit einbeziehen.

Der innenpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Kuhle, begründete dies in den Zeitungen der Funke Mediengruppe damit, dass Deutschland noch weit entfernt von einer Herdenimmunität sei. Er verwies darauf, dass in den nächsten Wochen etwa 60 Millionen Menschen angeschrieben würden, um sie über die Abstimmung am 26. September und die zuvor stattfindende Briefwahl in Kenntnis zu setzen. Diese Kontaktaufnahme sollte der Staat nutzen, um zur Corona-Impfung einzuladen sowie über die Vorteile einer Impfung zu informieren, erklärte der FDP-Politiker.

Diese Nachricht wurde am 25.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.