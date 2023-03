Verkehrspolitik

Christian Dürr, Fraktionschef der FDP (picture alliance/dpa | Michael Kappeler)

Bundestagsfraktionschef Dürr sagte der dpa, die Christsozialen führten in diesen Tagen ein "erstaunliches Schauspiel" auf. Sie stimmten in der Europäischen Union gegen das Verbrenner-Aus, das eine Kommissionschefin von der Leyen vorantreibe, die als CDU-Politikerin aus den eigenen Unionsreihen komme. Zudem habe die CSU, die seit 2009 im Bundesverkehrsministerium gesessen habe, viele Gelegenheiten gehabt, das Verbrenner-Aus abzuwenden, führte Dürr aus. Vor allem von CSU-Vize Weber wünsche er sich, dass dieser in seiner Funktion als Chef der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament die Bemühungen von Bundesverkehrsminister Wissing (FDP) unterstütze. Weber hatte der FDP zuvor vorgeworfen, sich zu spät für den Erhalt von Autos mit Verbrennungsmotoren eingesetzt zu haben.

Am Freitag war die EU-Entscheidung über das geplante Aus für Autos mit Verbrennungsmotor ab 2035 wohl auch wegen deutscher Nachforderungen auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Kurz zuvor hatte Wissing in Berlin gesagt, die EU-Kommission müsse einen Vorschlag unterbreiten, wie "klimaneutrale" synthetische Kraftstoffe nach 2035 in Verbrennungsmotoren eingesetzt werden könnten. Die Brüsseler Behörde habe hier eine entsprechend gemachte Zusage zu erfüllen.

