Infrastrukturprojekte

Volker Wissing (FDP), Bundesminister für Verkehr und Digitales, will den Neubau von Autobahnen vorantreiben. (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Straßen seien in Deutschland der wichtigste Verkehrsträger, sagte Bundesverkehrsminister Wissing im ARD-Fernsehen. 3,7 Milliarden Tonnen Güter würden jedes Jahr auf der Straße transportiert. Die Tendenz werde in den nächsten Jahren steigen. Es gelte, über 4.000 marode Autobahnbrücken in Ordnung zu bringen, führte der Minister aus. Andernfalls drohten Lieferengpässe und fehlende Waren. Darunter leide die gesamte Gesellschaft.

Widerspruch gegen die Pläne kommt vom grünen Koalitionspartner. Für den Bereich der Bundesfernstraßen sei verabredet, dass die laufenden Projekte gemeinsam abgestimmt und die bestehenden Bedarfspläne überprüft würden, sagte der verkehrspolitische Sprecher der Grünen, Gelbhaar, dem "Spiegel". Wenn der Bau neuer Fernstraßen gleich wichtig sei wie der Ausbau von Bahnstrecken, widerspreche das Verkehrsministerium mit diesem Gesetzesvorhaben dem Koalitionsvertrag.

