Der Parteivorsitzende Lindner sagte vor der Veranstaltung, die Liberalen wollten im neuen Jahr als Mitglied der Bundesregierung Modernisierungsprojekte vorantreiben. In Deutschland ist dem FDP-Vorsitzenden zufolge zuletzt viel Geld verteilt, aber viel zu wenig investiert worden. Neben Lindner werden beim Dreikönigstreffen der FDP in Stuttgart auch Generalsekretär Djir-Sarai und baden-württembergischen Landespolitiker Reden halten. Wegen der Corona-Pandemie fand die Veranstaltung in den vergangenen Jahren überwiegend digital statt.

Seit ihrem Eintritt in die Ampel-Koalition auf Bundesebene gab es für die Liberalen mehrere enttäuschende Ergebnisse bei Landtagswahlen. Die Parteiführung führt das auch darauf zurück, dass sich ein Teil der Basis immer noch schwer tue mit dem Umstand, dass die FDP mit den weiter links stehenden Parteien SPD und Grünen koaliert.

