Christian Lindner beim Dreikönigstreffen der FDP (Archivbild). (picture alliance /dpa / Sebastian Gollnow)

Der Parteivorsitzende Lindner sagte vor der Veranstaltung, die Liberalen wollten im neuen Jahr als Mitglied der Bundesregierung Modernisierungsprojekte vorantreiben. In Deutschland ist dem FDP-Vorsitzenden zufolge zuletzt viel Geld verteilt, aber viel zu wenig investiert worden. Neben Lindner werden beim Dreikönigstreffen der FDP in Stuttgart auch Generalsekretär Djir-Sarai und baden-württembergischen Landespolitiker Reden halten. Wegen der Corona-Pandemie fand die Veranstaltung in den vergangenen Jahren überwiegend digital statt.

Diese Nachricht wurde am 06.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.