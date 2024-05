Haushaltspolitik

Die FDP wirbt schön länger für eine neue Haushaöts- und Wirtschaftspolitik, auch beim Bundesparteitag Ende April. (picture alliance / dpa / Hannes P Albert)

Diese müsse die Schuldengrenze des Grundgesetzes einhalten und dürfe junge Menschen bei der Finanzierung der Renten nicht überfordern, heißt es darin. Grünen-Fraktionsvize von Notz kritisierte vor allem die FDP-Forderung nach Einhaltung der Schuldenbremse im Jahr 2025. Er sagte dem "Tagesspiegel", in Zeiten, in denen unsere Freiheit von einem aggressiven Russland und Extremisten aller Couleur so unter Druck gesetzt werde wie derzeit, müsse man Gewissheiten auf den Prüfstand stellen - auch die Schuldenbremse in ihrer derzeitigen Form. Die SPD kritisierte vor allem die Forderung des Koalitionspartners FDP nach Kürzungen bei der Rente.

Diese Nachricht wurde am 13.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.