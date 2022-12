Energiepolitik

Christian Dürr, FDP-Fraktionschef (picture alliance / Geisler-Fotopress / Jean MW / Geisler-Fotopress)

Ziel müsse sein, dass der erste Reaktor dieser Art, der Strom für Unternehmen und Haushalte produziere, in Deutschland gebaut werde, sagte der Vorsitzende Dürr der "Augsburger Allgemeinen". Deshalb schlage er der Ampel-Koalition vor, gesetzgeberisch die Möglichkeiten für die Entwicklung der Technik zu legen.

Bei der Kernfusion werden Atomkerne anders als in Atomkraftwerken verschmolzen statt gespalten. Theoretisch ließen sich so klimaneutral große Mengen Energie erzeugen. In der Praxis gestaltet sich das bisher jedoch schwierig. Die US-Regierung hatte zuletzt zwar einen Durchbruch vermeldet, Experten rechnen dennoch mit Jahrzehnten bis zur Marktreife.

