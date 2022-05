Beispiel für Deutschland: Die LNG Croatia, ein schwimmendes LNG-Terminal. (imago images/Pixsell)

Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Vogel sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Genehmigungsverfahren für schwimmende LNG-Terminals an den beiden Standorten Wilhemshaven und Brunsbüttel zeigten, wie schnell es gehen könne. Man sollte dieses Tempo als Blaupause begreifen, verlabgte Vogel. Es müsse geprüft werden, ob diese Beschleunigung auf andere wichtige Projekte übertragen werden könne. Er denke dabei vor allem an Projekte, die der Dekarbonisierung und dem Ausbau der Erneuerbaren Energien dienten, sowie an den Bau von Autobahnbrücken.

Mit dem raschen Bau der Flüssiggas-Terminals will die Bundesregierung dazu beitragen, die Abhängigkeit von russischem Erdgas zu verringern. Umweltschützer kritisieren, mit den verkürzten Genehmigungsverfahren könnten Aspekte des Naturschutzes vernachlässigt werden.

