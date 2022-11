Staatsangehörigkeitsrecht

Die Ampelkoalition hatte sich darauf geeinigt, die Einbürgerung zu vereinfachen. An den konkreten Plänen von Bundesinnenministerin Faeser aber stört sich die FDP. (picture alliance / photothek / Thomas Trutschel)

Dazu gehöre, dass man die Migration in den Arbeitsmarkt lenke. So müsse es eine schnelle und unbürokratische Anerkennung von Berufsabschlüssen geben. Wer hart arbeite und gut integriert sei, solle die Möglichkeit bekommen, Deutscher zu werden. Wer sich nicht integrieren wolle, müsse das Land wieder verlassen, betonte Dürr im Deutschlandfunk

Die FDP kritisiert unter anderem, dass es leichter werden soll, neben der deutschen auch eine andere Staatsangehörigkeit zu haben. Der Parlamentarische Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, Thomae, sagte, Mehrstaatlichkeit dürfe sich nicht bis in alle Ewigkeit vererben.

Kritik auch von der Union

CDU-Generalsekretär Czaja sagte der Funke Mediengruppe, die Ampel begehe einen schweren Fehler, wenn sie die Kriterien für den Erhalt der Staatsbürgerschaft aufweiche. Diese sei kein Sonderangebotsartikel. Für seine Partei sei klar, dass die Verleihung nur das Ergebnis eines erfolgreichen Integrationsprozesses sein könne.

Der bayerische Innenminister Herrmann sagte im Deutschlandfunk , am Beginn der Zuwanderung könne nicht der deutsche Pass stehen. Die Einbürgerung könne nur am Ende eines gelungenen Integrationsprozesses stehen, zu dem auch ausreichende Sprachkenntnisse gehörten.

Die Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, Dröge, kritisierte den Widerstand. Deutschland sei schon immer ein Einwanderungsland gewesen und habe davon profitiert, sagte sie.

Bundesagentur für Arbeit dringt auf mehr Einwanderung

Dagegen begrüßten beispielsweise die Vorsitzende der so genannten Wirtschaftsweisen, Schnitzer, und der Bundesverband mittelständische Wirtschaft die Pläne. Deren Bundesgeschäftsführer Jerger sagte dem Redaktionnetzwerk Deutschland, der Abbau bürokratischer Hürden bei der Einbürgerung könne sich langfristig als Standortvorteil erweisen.

Auch die Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, Nahles, dringt auf mehr Einwanderung. Sie bezifferte den Bedarf zusätzlicher Arbeitskräfte in Deutschland auf rund 400.000 Menschen jährlich. Nahles sagte der "Süddeutschen Zeitung", es gebe wegen des demografischen Wandels kein Szenario, in dem man ohne größere Einwanderung auskomme. Deutschland sei ein Einwanderungsland. Ausländische Arbeitskräfte müssten in Deutschland aber noch immer vergleichsweise viele Hürden nehmen.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund unterstützt die Pläne des Bundesinnenministeriums ebenfalls. DGB-Chefin Fahimi sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, man müsse beim Thema Einwanderung endlich weg von einer Voraussetzungsverwaltung und hin zu einer echten Willkommenskultur.

SPD-Politiker Hartmann und Alabali-Radovan verteidigen Pläne

Bundesinnenministerin Faeser (SPD) plant, dass Migranten künftig in der Regel schon nach fünf statt nach acht Jahren einen deutschen Pass bekommen können. Außerdem sollen die Möglichkeiten zur doppelten Staatsangehörigkeit ausgeweitet werden. Der Entwurf soll diese Woche in die Ressortabstimmung innerhalb der Bundesregierung gehen.

Der SPD-Innenpolitiker Hartmann verteidigte die Pläne. Es handele sich hierbei auch um die Anerkennung der Tatsache, dass die Bundesrepublik ein Einwanderungsland sei, sagte Hartmann im Deutschlandfunk . Er betonte, mit dem Vorhaben sollten Einbürgerungen erleichtert, nicht aber die Anforderungen, etwa in Bezug auf Sprachkenntnisse oder die Sicherung des Lebensunterhalts, gesenkt werden. Hartmann warnte davor, in diesem Zusammenhang von einer Entwertung der Staatsbürgerschaft zu sprechen. Dadurch erhalte die Diskussion einen falschen Zungenschlag.

Scholz will bei Migranten für deutsche Staatsbürgerschaft werben

Bundeskanzler Scholz will bei länger in Deutschland lebenden Ausländern auch aktiv für die deutsche Staatsbürgerschaft werben. Auf einer Veranstaltung in Berlin mit dem Titel "Deutschland. Einwanderungsland. Dialog für Teilhabe und Respekt" sagte der SPD-Politiker, eine Demokratie lebe von der Möglichkeit, mitzubestimmen. Deshalb müsse der Politik daran gelegen sein, dass Einwohnerschaft und Wahlvolk nicht auseinanderfielen. Wer auf Dauer hier lebe und arbeite, solle auch wählen und gewählt werden können und mit Rechten und Pflichten dazugehören - unabhängig von Herkunft, Hautfarbe oder religiösem Bekenntnis.

Linke wirft Union "Kulturkampf von rechts" vor

Die Linke unterstützt die Pläne von Innenministerin Faeser für ein neues Einbürgerungsrecht. Zugleich verurteilte Linken-Chef Schirdewan die Kritik von CDU und CSU und warf den Unionsparteien vor, in einen "Kulturkampf von rechts" zu verfallen. Er reagierte damit auf Äußerungen des CDU-Vorsitzenden Merz. Dieser hatte unter anderem gesagt, die Union werde einer Einwanderung in die Sozialsysteme nicht zustimmen.

