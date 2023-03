Bundeskabinett

Die Ampel-Koalition wird bei der Regierungsklausur in Schloss Meseberg versuchen, Gemeinsamkeiten auszuloten. (picture-alliance / dpa / BPA Sandra Steins)

Am ersten Tag ist auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen als Gast dabei. Geplant sind verschiedene Gesprächsrunden, etwa zur Energiewende oder zur Datenpolitik. Unklar ist, inwieweit aktuelle Streitthemen der Ampel-Koalition wie die Kindergrundsicherung thematisiert werden. Der FDP-Fraktionsvorsitzende Dürr kündigte an, seine Partei wolle das geplante Aus für Verbrennungsmotoren in der EU zum Thema machen. Von der EU-Kommissionspräsidentin erwarte er Impulse zur Sicherstellung der Wettbewerbsfähigkeit, sagte Dürr dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Die EU hatte am Freitag den für kommende Woche geplanten Beschluss zum Verbrenner-Aus ab 2035 verschoben. Bundesverkehrsminister Wissing hatte zuvor mit einem Veto gedroht. Der FDP-Politiker fordert eine Ausnahme für Verbrennungsmotoren, die mit synthetischen Kraftstoffen betrieben werden.

