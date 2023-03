Bundeskabinett

Die Ampel-Koalition wird bei der Regierungsklausur in Schloss Meseberg versuchen, Gemeinsamkeiten auszuloten. (picture-alliance / dpa / BPA Sandra Steins)

Am ersten Tag ist auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen zu Gast. Von den Kabinettsmitgliedern geplant sind Gesprächsrunden, etwa zur Energiewende und zur Datenpolitik. Offen blieb bis zuletzt, inwieweit Streitthemen der Koalition aus SPD, Grünen und FDP - wie die Kindergrundsicherung - thematisiert werden. Der FDP-Fraktionsvorsitzende Dürr kündigte an, seine Partei wolle das geplante Aus für Verbrennungsmotoren in der EU zum Thema machen. Von der EU-Kommissionspräsidentin erwarte er Impulse zur Sicherstellung der Wettbewerbsfähigkeit, sagte Dürr dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Die EU hatte am Freitag den für kommende Woche geplanten Beschluss zum Verbrenner-Aus ab 2035 verschoben. Bundesverkehrsminister Wissing hatte zuvor mit einem Veto gedroht. Der FDP-Politiker fordert eine Ausnahme für Verbrennungsmotoren, die mit synthetischen Kraftstoffen betrieben werden.

