Das Bundeskabinett beim Auftakt der Klausur. (AFP / TOBIAS SCHWARZ)

Am ersten Tag ist auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen zu Gast. Bundeskanzler Scholz sagte kurz vor Beginn der Konferenz, es gehe unter anderem um die industrielle Modernisierung hin zu einer klimaneutralen Produktion. Auch sollten die Dimensionen des Ausbaus erneuerbarer Energien sowie der Stromnetze besprochen werden. Offen blieb, inwieweit Streitthemen der Koalition aus SPD, Grünen und FDP - wie die Kindergrundsicherung - thematisiert werden. Der FDP-Fraktionsvorsitzende Dürr kündigte an, seine Partei wolle das geplante Aus für Verbrennungsmotoren in der EU zum Thema machen. Von der EU-Kommissionspräsidentin erwarte er Impulse zur Sicherstellung der Wettbewerbsfähigkeit, sagte Dürr dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Diese Nachricht wurde am 05.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.