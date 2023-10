Altersversorgung

Pascal Kober (FDP). (picture alliance / Geisler-Fotopress / Jean MW / Geisler-Fotopress)

Er gewinne den Eindruck, hinter Nachfragen und Forderungen nach immer neuen Detailberechnungen stünden taktische Gründe, sagte er dem Tagesspiegel. Der rentenpolitische Sprecher der Grünen, Kurth, meinte, die Aktienrente sei im Kern nicht anders konstruiert als ein Hedgefonds. Es gebe auch gute Gründe, daran zu zweifeln, ob sie mit der Schuldenbremse vereinbar sei. Er riet dazu, ein für Herbst erwartetes Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Thema Sondervermögen abzuwarten.

Die Bundesregierung will in Kürze Vorschläge zur Rentengesetzgebung machen, die auch die im Koalitionsvertrag vereinbarte Aktienrente enthalten. Für ein sogenanntes Generationenkapital sollen jährlich mehr als zehn Milliarden Euro in Aktien und Anlagen investiert werden, um mit den Erlösen ab Mitte der 30er Jahre die Rentenversicherung zu entlasten.

