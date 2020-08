Der rheinland-pfälzische Landesvorsitzende der FDP, Wissing, soll neuer Generalsekretär der Partei werden.

Der Bundesvorsitzende Lindner sagte nach Beratungen von Präsidium und Vorstand in Berlin, er werde dies dem Bundesparteitag im September vorschlagen. Damit wird die bisherige Generalsekretärin Teuteberg vorzeitig abgelöst.



Sie war im April 2019 mit großer Mehrheit für zwei Jahre zur Generalsekretärin gewählt worden.



Lindner sagte, in der aktuellen Lage der FDP brauche er mehr Hilfe und Unterstützung. Die Partei wolle von Wissings Regierungserfahrung und seiner Wirtschaftsexpertise profitieren. Wissing ist auch rheinland-pfälzischer Wirtschaftsminister.



Der designierte Generalsekretär sagte, klares Ziel für die FDP sei es, Regierungsverantwortung in Berlin zu übernehmen.