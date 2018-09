Ein neues Enthüllungsbuch des angesehenen Journalisten Bod Woodward skizziert ein zerrüttetes Verhältnis zwischen US-Präsident Donald Trump und seinen Mitarbeitern im Weißen Haus.

Der Pulitzer-Preisträger charakterisiert Trump in dem Buch "Fear" als beratungsresistent und paranoid. Seine Mitarbeiter versuchten ständig, Trump davon abzuhalten, das Welthandelssystem zu zerstören, die nationale Sicherheit zu untergraben und Kriege anzuzetteln. Woodward hat für seine Recherchen mit zahlreichen aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern des Präsidenten gesprochen.



Trump wies die Anschuldigungen zurück. Auf Twitter schrieb er von erfundenen Betrügereien. Er warf die Frage auf, ob Woodward im Auftrag der Demokraten handele, und verwies auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung. In zwei Monaten stehen die Zwischenwahlen zum Kongress an.



Woodward hatte versucht, vor der Veröffentlichung seines Buches Trump für ein Interview zu gewinnen. Ein Telefonat kam aber erst zustande, als "Fear" bereits fertiggestellt war. Darin verstrickte sich der US-Präsident in Widersprüche.



Der Stabschef im Weißen Haus, Kelly, wies die Darstellung Woodwards zurück, wonach er Trump als Idioten bezeichnet habe. Verteidigungsminister Mattis dementierte die ihm zugeschriebene Aussage, Trump habe das Verständnis eines Fünft- oder Sechstklässlers.



Woodwards Buch ist nicht das erste, welches die Zustände im Weißen Haus unter Trump beschreibt. Der 75-Jährge gehört zu den angesehensten Journalisten der USA. Er und sein Reporter-Kollege Carl Bernstein hatten mit ihren Enthüllungen in der Watergate-Affäre 1974 zum Rücktritt des damaligen Präsidenten Richard Nixon beigetragen. Woodward hat seitdem weitere Enthüllungsbücher geschrieben, darunter über die Präsidenten George W. Bush und Barack Obama.