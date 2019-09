Angesichts wachsender Konjunktursorgen hat die US-Notenbank Fed ihren Leitzins zum zweiten Mal in Folge um 0,25 Prozentpunkte gesenkt.

Damit liegt der Leitzins nun in der Spanne von 1,75 bis zwei Prozent, wie die Federal Reserve in Washington mitteilte. Begründet wurde der Schritt mit fortbestehenden Unsicherheiten beim Wirtschaftswachstum. - Zuletzt hatte die Fed Ende Juli den Leitzins gesenkt, erstmals seit der Finanzkrise 2008/2009. Mit niedrigen Zinsen soll die Wirtschaft stimuliert werden. Notenbankchef Powell hatte in den vergangenen Wochen vor allem angesichts des Handelskonflikts der USA mit China vor erheblichen Risiken für die Konjunktur gewarnt.