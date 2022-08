Die Kryptowährungen Ethereum, Ripple, Litecoin und Bitcoin in einer symblischen Darstellung in Münzform (Imago / photothek - Thomas Trutschel)

Zwar biete das neue Geschäftsfeld Gelegenheiten, teilte die Fed in Washington mit. Es berge aber auch Risiken hinsichtlich des Verbraucherschutzes und der Finanzmarktstabilität. Banken müssten daher unbedingt vorab prüfen, ob die jeweiligen Geschäfte legal seien und zudem die Finanzaufseher im Voraus über ihre Pläne informieren. Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether haben sich in den vergangenen Jahren von einem Nischenphänomen zu neuen Anlageformen am Finanzmarkt entwickelt, in die inzwischen auch größere Unternehmen und professionelle Anleger investieren.

Auch wegen teils enormer Kursschwankungen mehren sich Forderungen, die digitalen Werte nach dem Vorbild traditioneller Anlagen stärker zu regulieren.

Diese Nachricht wurde am 17.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.