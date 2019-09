Gut eine Woche lang hat Russlands menschenähnlicher Roboter Fedor auf der Internationalen Raumstation ISS verbracht - jetzt ist er sicher zurück auf der Erde.

Die Raumkapsel Sojus mit Fedor an Bord ist heute erfolgreich in der Steppe in Kasachstan gelandet. Bei dem Aufenthalt auf der ISS haben die Kosmonauten vor allem Fedors motorische Fähigkeiten in der Schwerelosigkeit getestet. Der Roboter ist menschenähnlich aufgebaut - mit Armen, Beinen und Kopf. Auf der ISS hat Fedor unter anderem eine Bohrmaschine bedient. Nach russischen Angaben hat er alle Arbeiten nach Plan erledigt.



Russland will Roboter wie Fedor langfristig unter anderem für riskante Außeneinsätze im All verwenden. Denkbar wäre auch, solche Roboter auf der Erde einzusetzen, zum Beispiel beim Entschärfen von Minen oder in radioaktiv verstrahlten Gebieten.



Russland ist nicht das erste Land, das einen menschenähnlichen Roboter ins All geschickt hat. Die USA haben das schon 2011 gemacht, die Japaner 2013.