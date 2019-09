Nach der ungewöhnlichen Häufung von Fehlbildungen bei Neugeborenen in einer Gelsenkirchener Klinik will sich das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium einen Überblick verschaffen.

Eine Sprecherin sagte in Düsseldorf, alle Krankenhäuser würden abgefragt, ob dort ähnliche Fälle aufgetreten seien. Man nehme die Berichte sehr ernst.



In der Klinik in Gelsenkirchen waren zwischen Juni und September drei Säuglinge mit fehlgebildeten Händen geboren worden. Das Bundesgesundheitsministerium erklärte auf Anfrage, zu den konkreten Fällen lägen noch keine Erkenntnisse vor. Wenn es eine auffällige Häufung von Fehlbildungen geben sollte, müsse dies so schnell wie möglich geklärt werden.