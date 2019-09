Nach den Fällen von Handfehlbildungen bei mehreren Neugeborenen hat das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium Entwarnung gegeben.

Man habe in den vergangenen Jahren keine regionalen Häufungen feststellen können, teilte das Ministerium in Düsseldorf mit. Zuvor waren alle Geburtskliniken nach Zahlen aus den vergangenen Jahren gefragt worden. Dabei habe sich ergeben, dass bei deutlich weniger als 0,1 Prozent aller Neugeborenen Fehlbildungen der Hände festgestellt worden seien.



Anlass für die Nachfragen waren drei Fälle von Handfehlbildungen bei Babys, die in einer Gelsenkirchener Klinik innerhalb von drei Monaten aufgetreten waren.