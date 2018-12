Für ungenutzten Ökostrom fallen auch in diesem Jahr wieder Kosten in dreistelliger Millionenhöhe an.

Ein Sprecher der Bundesnetzagentur sagte der "Augsburger Allgemeinen", die Betreiber von Ökostrom-Anlagen könnten voraussichtlich allein für das erste Quartal Entschädigungsansprüche in Höhe von 228 Millionen Euro geltend machen. Das sei ein Plus von 60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Grund ist, dass die Netzkapazitäten oft nicht ausreichen, um Strom aus Erneuerbaren Energien weiterzuleiten - zum Beispiel bei kräftigem Küstenwind. Die Netzbetreiber müssen den Produzenten dann Entschädigungen zahlen.



Grünen-Chefin Baerbock kritisierte die Situation. Ökostrom dürfe nicht ungenutzt bleiben, weil klimaschädlicher Kohlestrom die Netze verstopfe.