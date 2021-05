Fast überall schießen in kürzester Zeit Corona-Testzentren wie Pilze aus dem Boden. Zum Teil mehrere in einer Straße, neben Supermärkten, ob als Drive-Through auf einem Parkplatz oder in einem ehemaligen Autohaus mit Lounge-Musik. Testen ist Alltag, und wichtig.

Einige der Betreibenden der immerhin 15.000 Testzentren in Deutschland dürften aber wohl kaum am Gesundheitsschutz der Gesellschaft interessiert sein, diese Pandemie in den Griff zu kriegen. Was sie interessiert: Geld. Das Testgeschäft lohnt sich. Und das Beste: Es kontrolliert eh niemand.

"Kontrolle gab und gibt es nicht"

So groß das Lob für die Journalistinnen und Journalisten für ihre Recherche ist, umso deutlicher muss die Kritik an Politik und Behörden ausfallen, nicht selbst auf die Missstände aufmerksam geworden zu sein. Dabei könnten die Voraussetzungen nicht besser sein, mit dem Testen Geld zu machen. Bis zu 18 Euro pro Durchführung und Testmaterial bekomme ich als Betreiber. In Berlin kann ich mich unkompliziert in fünf Minuten online registrieren. Eine Kontrolle gab und gibt es bis heute de facto nicht. Auch nicht, ob ich auch tatsächlich so viele Tests gemacht habe, wie angegeben. So konnten Betreiber in Nordrhein-Westfalen mutmaßlich deutlich mehr Tests melden, als tatsächlich durchgeführt.

"Unbürokratische Anreize"

Es ist nachvollziehbar, dass der Staat zu Beginn der Teststrategie mit großzügigen unbürokratischen Erstattungen Anreize schaffen wollte, um eine privatbetriebene Testinfrastruktur aufzubauen. Aber ganz ohne jegliche Kontrolle? Vielleicht hätte man das Gesundheitssystem nicht über Jahre kaputtsparen sollen, sondern im Gegenteil für mehr Personal sorgen müssen. Man stelle sich vor, die Gesundheitsämter hätten ausreichend Kapazitäten, um nicht nur alle Infektionsketten nachvollziehen zu können, sondern alle testen zu können oder private Anbieter auch zu kontrollieren.

Heute ist es so: Wenn jemand 1.000 Test-Kits eingekauft hat, aber 2.000 Durchführungen meldet, dann fällt das aktuell niemandem auf. Die Kassenärztlichen Vereinigungen sollen nun überprüfen können, ob die Angaben auch einen Sinn ergeben.

Das nun über eine neue Testverordnung zu korrigieren, wie nun geplant, macht Sinn. Kommt aber zu spät. Und die Vereinigungen sollen es zusätzlich leisten, als wäre die Abrechnung mit den Testzentren nicht bereits genug. Man könnte es auch so formulieren: Sie sollen die Versäumnisse der Politik ausbaden.

Großer politischer Schaden

Mit heißer Nadel versuchen die politisch Verantwortlichen, allen voran Jens Spahn, den Schaden einzugrenzen und die Testverordnung zu ändern. Es sind kleine Nachbesserungen, die auf den letzten Metern vermutlich keinen Unterschied machen werden. Denn: Die bedeutende Rolle der Testzentren für die Bekämpfung dieser Pandemie wird weiter abnehmen, je mehr Menschen geimpft sind.

Niemand will Verantwortung übernehmen bei der Frage, wer für Kontrollen zuständig ist. Ob Bund oder Kommunen – alle zeigen mit dem Finger auf die andere Seite. Der Bundesgesundheitsminister, die gesamte Bundesregierung, aber auch die Landesregierungen können hoffen, dass es nur bei möglichen Einzelfällen von Testbetrug bleibt. Sonst ist der finanzielle Schaden zu groß. Der politische ist es ohnehin schon.

