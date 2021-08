Einen Monat nach der Ermordung des haitianischen Präsidenten Moïse hat die Justiz noch kein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Eine offizielle Begründung liegt nicht vor, in Justizkreisen heißt es jedoch, das zuständige Gericht habe Schwierigkeiten, einen Ermittlungsrichter zu finden. Die infrage kommenden Juristen hätten Angst um ihre Sicherheit und die ihrer Familie. Der Leitende Richter des Gerichts von Port-au-Prince, Saint-Vil, forderte inzwischen die Regierung auf, den Schutz der Ermittlungsrichter zu garantieren sowie Leibwächter abzustellen.



Staatschef Moïse war am 7. Juli in seinem Haus in Port-au-Prince von einem Mordkommando erschossen worden. Seine Frau überlebte schwer verletzt. Die haitianische Polizei hat bereits 44 Verdächtige im Zusammenhang mit dem Anschlag festgenommen, darunter zwölf haitianische Polizisten. Unter den Festgenommenen ist auch er Sicherheitschef des Präsidenten.

