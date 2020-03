Der ehemalige SPD-Vorsitzende Gabriel hat seiner Partei Führungsversagen vorgeworfen.

Die SPD habe die Interessen ihrer Wähler aus dem Blick verloren, schreibt Gabriel in seinem neuen Buch "Mehr Mut! Aufbruch in ein neues Jahrzehnt". Erstarken könne die Partei nicht, wenn sie andere nachahme. Zudem kritisierte er die Personalentscheidungen im Parteivorsitz und den Regierungsämtern nach der verlorenen Bundestagswahl 2017. So hätten sich die Verantwortlichen nicht getraut, eine Antwort auf die Frage zu geben, ob die SPD weiterregieren oder in die Opposition gehen solle.



Für die Zeit nach dem Ende der Kanzlerschaft von Merkel (CDU) sieht Gabriel die Zeit für eine neue politische Kultur an der Spitze der Regierung kommen. Führungsstärke sei gefordert und keine endlose Moderation, an deren Ende alle eingeschlafen seien. Zudem müsse man den neuen SPD-Chefs Esken und Walter-Borjans eine faire Chance geben und es ihnen nicht noch schwerer machen.



Gabriel war bis 2017 SPD-Chef, bis 2018 Außenminister und bis November 2019 Abgeordneter im Bundestag.