Bundespräsident Steinmeier hat 30 Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer an die Bürgerinnen und Bürger appelliert, sich wieder stärker um den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu bemühen.

Seit 1989 seien quer durch Deutschland neue Mauern entstanden: Mauern aus Frust, Wut, Sprachlosigkeit und Entfremdung. Sie seien von uns selbst gebaut worden und könnten auch nur von uns selbst wieder eingerissen werden, sagte Steinmeier bei den Feierlichkeiten am Brandenburger Tor. Er wünsche sich, dass etwas von der Euphorie und Zuversicht des Jahres 1989 in die heutige Zeit hinübergerettet werde.



Die frühere Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagenbehörde, Birthler, erinnerte an die vielen Menschenleben, die in den 40 Jahren der SED-Diktatur zerstört worden seien. Sie nannte den Mauerfall ein "immer noch unfassbares Glück".



Zu den Feierlichkeiten am Brandenburger Tor haben sich zehntausende Menschen versammelt. Bis zum späten Abend treten dort verschiedene Künstlerinnen und Künstler auf.