New York

Feier zu 50-jähriger UNO-Mitgliedschaft Deutschlands

Mit einer festlichen Zeremonie hat Deutschland seine 50-jährige Mitgliedschaft bei den Vereinten Nationen gefeiert. Bundeskanzler Scholz sagte bei der Veranstaltung am UNO-Sitz in New York, Deutschland habe eine Lektion aus den vergangenen 50 Jahren Mitgliedschaft gelernt: Auch tiefe Gräben könnten überwunden werden, wenn man mit Mut, Kreativität und mit einem unerschütterlichen Bekenntnis zu den Prinzipien der Vereinten Nationen zusammenarbeite.

19.09.2023