Wie jedes Jahr wird am 27. Januar an die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz gedacht. Die Feierlichkeiten zum Holocaust-Gedenktag können aber wegen der Coronavirus-Pandemie statt auf dem ehemaligen Lagergelände nur digital stattfinden. Das Schicksal der in Auschwitz inhaftierten und ermordeten Kinder soll im Mittelpunkt der Erinnerung stehen.

Das Konzentrations- und Vernichtungslager der Nazis wurde am 27. Januar 1945 von Truppen der sowjetischen Roten Armee befreit. Nach Schätzungen wurden mindestens 232.000 Kinder und Jugendliche nach Auschwitz deportiert, die meisten von ihnen jüdischen Glaubens. Mehr als 200.000 überlebten das Lager nicht.

Synonym für das Böse

Der Name Auschwitz gilt als Synonym für den Holocaust und Inbegriff des Bösen. In der Nähe des Ortes Oswiecim, dessen Name während der deutschen Besatzung in Auschwitz geändert wurde, brachten die Nationalsozialisten mehr als eine Million Menschen um, zumeist Juden. In ganz Europa ermordeten sie während der Schoah etwa sechs Millionen Menschen jüdischen Glaubens. Viele von ihnen wurden im Zuge des Russland-Feldzuges der Deutschen getötet. Der US-Historiker Timothy Snyder hatte diese Gebiete als "Bloodlands" bezeichnet.



Der deutsche Historiker und Experte für die NS-Konzentrationslager, Nicolaus Wachsmann, betonte in einem Interview mit "t-online", es habe keinen anderen Ort im vom Deutschland besetzten Europa gegeben, an dem mehr Juden ermordet wurden als in Auschwitz. Dennoch sei die Mehrheit der ermordeten Juden anderswo in Osteuropa umgebracht worden – erschossen auf Feldern, in Wäldern und Gruben, und vergast in den Vernichtungslagern Belzec, Sobibór, Treblinka und Chelmno.

Auschwitz-Überlebende sprechen zuerst

Die beiden Überlebenden Zdzislawa Wlodarzyk und Anita Lasker-Wallfisch werden als erste auf der Gedenkfeier sprechen. Anschließend seien Reden des polnischen Präsidenten Andrzej Duda sowie des russischen Botschafters und des israelischen Vize-Botschafters vorgesehen, teilte die Gedenkstätte mit. Außerdem gibt es eine Online-Diskussion mit Gedenkstätten-Direktor Piotr Cywinski darüber, wie der Zweite Weltkrieg und der Holocaust die Identität von Kindern geformt haben.



Die Feierlichkeiten können ab 16 Uhr über die Webseite der Gedenkstätte, über soziale Medien sowie per Youtube verfolgt werden, teilte das Museum Auschwitz mit. In Portrait-Videos mit biographischen Geschichten würden einzelnen Opfern Gesicht und Name gegeben, und ein Podcast erzähle die Geschichte des Widerstandsnetzwerks „Die Rote Kapelle". Eine Reihe von virtuellen Rundgängen und Führungen biete darüber hinaus Einblicke in die Orte der NS-Verbrechen.

Bundestag gedenkt der Opfer

Auch der Bundestag kommt ab 11 Uhr zu einer Sondersitzung zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus zusammen. Gastrednerinnen bei der Sondersitzung sind die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, und die Publizistin Marina Weisband. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) eröffnet die Gedenkstunde, an der auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) teilnehmen. 1996 wurde der 27. Januar vom damaligen Bundespräsident Roman Herzog als Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus eingeführt. Das Gedenken steht in diesem Jahr im Zeichen des Jubiläumsjahres "1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland".



Hier hat die Bundesregierung ausgewählte Angebote zum Holocaust-Gedenktag zusammengefasst.

Diese Nachricht wurde am 26.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.