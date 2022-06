Die viertägigen Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum von Königin Elizabeth haben begonnen. (imago images)

Zum Auftakt nahmen in London mehr als 1.200 Soldaten an einer Parade teil. Ein weiterer Höhepunkt des Tages ist die Entzündung zahlreicher Leuchtfeuer am Buckingham-Palast sowie an anderen Orten im Vereinigten Königreich.

