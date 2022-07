25. Jahrestag

Xi Jinping (r), Chinas Präsident, steht neben Hongkongs neuem Regierungschef John Lee, während Mitglieder von Lees Regierung vereidigt werden. (dpa/Selim Chtayti)

Xi warnte zudem vor einer ausländischen Einmischung in die Angelegenheiten Hongkongs. Dies werde nicht geduldet. Zugleich erklärte er, die Regelung "Ein Land, zwei Systeme", die Hongkong für 50 Jahre eine eigene Regierung und eigene Gesetze zugesteht, sei weiterhin ein gutes System, das beibehalten werde.

Neuer Regierungschef vereidigt

Xi vereidigte auch den früheren Hongkonger Sicherheitsminister Lee als neuen Regierungschef der Sonderverwaltungszone. Er sagte in einer Rede, das 2020 in Kraft getretene Sicherheitsgesetz habe das Chaos in Hongkong beendet und Stabilität gebracht. Als einstiger Sicherheitschef war Lee maßgeblich für die Zerschlagung der dortigen Demokratiebewegung verantwortlich. Lee schwor außerdem, der Zentralregierung in Peking gegenüber rechenschaftspflichtig zu bleiben.

Heute vor 25 Jahren hat Großbritannien seine ehemalige Kronkolonie an China zurückgegeben. Aus diesem Anlass finden in Hongkong zahlreiche Feierlichkeiten statt. Mit dem Schritt am 1. Juli 1997 war für die rund sieben Millionen Einwohner ein hohes Maß an Autonomie und viele politische Freiheiten vereinbart worden. Diese wurden durch das Sicherheitsgesetz weitgehend abgeschafft.

Amnesty International besorgt

Amnesty International zeigt sich besorgt über die Menschenrechtslage in Hongkong. Laut dem China-Experten der Menschenrechtsorganisation, Dirk Pleiter, wurden die Freiheiten dort in den vergangenen Jahren drastisch eingeschränkt. Ein Grund dafür sei das seit zwei Jahren geltende Sicherheitsgesetz, sagte Pleiter im Bayerischen Rundfunk.

Man wisse von Dutzenden Inhaftierten, deren Chancen auf ein faires Verfahren zunehmend gering seien. Deshalb wachse auch das Risiko, dass Inhaftierte gefoltert oder anderweitig misshandelt werden. Außerdem würden Schüler und Studierende dazu angehalten, kritisches Denken und Verhalten zu unterlassen. Nach Pleiters Prognose dürfte sich die Lage unter dem neuen Regierungschef Lee weiter verschlechtern.

Kritik auch aus Taiwan

Taiwans Regierungschef Su Tseng-chang hingegen stellte fest: "Freiheit und Demokratie sind verschwunden". Dabei habe Peking bei der Rückgabe versprochen, dass die Rechte und Freiheiten in Hongkong nach dem Prinzip " Ein Land, zwei Systeme " noch 50 Jahre Bestand haben würden. Diesen Test habe China nicht bestanden.

