Seit Bars und Kneipen nur unter strengen Corona-Auflagen und Clubs häufig gar nicht geöffnet haben, treffen sich die Menschen auf öffentlichen Plätzen, in Parks oder am Ufer von Flüssen und Seen. Meistens bleibt es bei einem friedlichen Beisammensein – aber immer wieder kommt es auch zu Polizei-Kontrollen bis hin zu Räumungen, weil die Menschenmassen zu groß werden. Oder sogar zu gewaltsamen Ausschreitungen, wie am vergangenen Wochenende in Frankfurt am Main.

Dort hatten 3.000 Menschen zunächst friedlich auf dem Opernplatz gefeiert. Später kippte die Stimmung: Hunderte der Feiernden begannen zu randalieren und bewarfen Polizeibeamte mit Flaschen. Mindestens fünf Polizisten wurden verletzt, mehrere Polizeifahrzeuge beschädigt. Die Polizei nahm 39 Menschen fest (mehr zu den Hintergründen hier lesen). Auch in Stuttgart war es zu nächtlichen Krawallen in der Innenstadt gekommen.



Wie sieht die Stimmung anderswo aus? Erfahrungen aus ausgewählten deutschen Großstädten.

Köln

In Köln sind es vor allem die innenstadtnahen, zentralen Plätze, auf denen sich die Menschen auf Grund der Corona-Beschränkungen vermehrt treffen. Dort kam es in den vergangenen Wochen immer wieder zu Kontrollen und auch zu Räumungen und Sperrungen. Besonders beliebt sind Orte, die auch schon vor der Corona-Pandemie populäre Treffpunkte waren: der Stadtgarten, der Brüsseler und der Zülpicher Platz oder die Kölner Ringe sowie der Rheinboulevard. Hinzu kommen vereinzelt illegale Partys. Am vergangenen Wochenende löste die Polizei etwa eine nicht genehmigte Techno-Party im Niehler Hafen im Norden der Stadt auf.



Polizeisprecher Ralf Remmert sagte, die Behörden beobachteten Entwicklungen wie die in Stuttgart oder Frankfurt mit Sorge, auch wenn es derartige Exzesse der Gewalt in Köln bislang nicht gegeben habe. Der Ton bei Polizeikontrollen sei schon vor der Corona-Pandemie rauher geworden, so Remmert. Beleidigungen seien eigentlich "an der Tagesordnung". Hinzu kommt Personalmangel: Nach Auskunft des Ordnungsamtes sind in den ersten drei Corona-Monaten bei den 177 Ordnungsamt-Kräften mehr als 15.600 Überstunden aufgelaufen.



Köln versucht nun, Lösungen für die angespannte Lage zu finden, zum Beispiel in Form eines sogenannten „Pop-Up-Biergartens“. DLF-Korrespondent Moritz Küpper hat die Biertisch-Reihen auf einem gesperrten Abschnitt der Vogelsanger Straße am Grüngürtel besucht. Die Gäste waren offenkundig zufrieden – aber für Entlastung an den anderen Hotspots habe der Pop-Up-Biergarten nicht gesorgt, berichtet Küpper (Audio-Link).

Berlin

Nach Angaben der Polizei gibt es größere Versammlungen derzeit vor allem in Parks, die relativ zentral liegen, also zum Beispiel im Mauerpark im Prenzlauer Berg, im Park Gleisdreieck in Kreuzberg oder im Volkspark Hasenheide in Neukölln. Der rbb berichtet von Partys mit 400 bis 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die dort seit Wochen stattfinden.



Bislang habe es nur vereinzelte gewalttätige Auseinandersetzungen untereinander oder Angriffe auf Polizisten gegeben, erklärte eine Sprecherin der Berliner Polizei, Valeska Jakubowski. In der Regel seien die Menschen sehr einsichtig bei Hinweisen auf die Einhaltung der Corona-Regelungen. Jakubowski gab zu bedenken, dass es bislang noch keine Statistiken dazu gibt, ob sich durch die Corona-Einschränkungen wirklich mehr Menschen draußen treffen. Oder ob dieser Eindruck darauf zurückzuführen sei, dass nun stärker auf solche Zusammenkünfte geachtet werde.

Stuttgart

In Stuttgart war es im Juni zu schweren Krawallen und Plünderungen in der Innenstadt gekommen. Nur wenige Wochen später kam es zu erneuten Auseinandersetzung mit der Polizei. Seither ist die Lage vor allem am Wochenende weiter angespannt, sagte ein Sprecher der Stadt. Hunderte Jugendliche könnten wegen der Corona-Pandemie nicht in Clubs oder Diskotheken und träfen sich deswegen Abends und Nachts insbesondere in den Schlossgartenanlagen. Auch auf dem kleinen Schlossplatz und auf dem Marienplatz fänden am Wochenende regelmäßig öffentliche Parties statt. Die Polizei habe die Station aber im Griff. Mit Blick auf die Ausschreitungen in Frankfurt gebe es Parallelen: Es scheine sich um ein ähnliches Täterklientel zu handeln, zudem sei Alkohol ein Katalysator gewesen.



Für mehr Sicherheit prüft die Stadt in Zusammenarbeit mit dem Land Baden-Württemberg bestimmte Maßnahmen. Dazu zählen die Einrichtung einer spezifischen Ermittlungseinheit und die Ausweitung der Kompetenzen des Haus des Jugendrechts. Zudem ist die Einrichtung einer offenen Videoüberwachung im Gespräch sowie ein neues Beleuchtungskonzept.

Leipzig

Auch in Leipzig treffen sich im Zuge der Corona-Pandemie nach Angaben der Polizei vor allem jüngere Menschen auf öffentlichen Plätzen, um zu feiern. Wie in Köln handelt es sich um Treffpunkte, die schon vor Ausbruch der Corona-Pandemie populär gewesen sind, zum Beispiel die Sachsenbrücke, der Wilhelm-Külz-Park oder die Könnitzerstraße. Die Stimmung während der polizeilichen Einsätze zur Beendigung von Ruhestörungen könne nicht verallgemeinert werden, erklärte eine Sprecherin der Polizei. Es gebe sowohl unkomplizierte Sachverhalte, als auch solche, in denen das Verständnis zu den getroffenen Maßnahmen weniger vorhanden sei. Auch eine aggressive Grundstimmung gegenüber Polizisten habe es bislang nicht gegeben. Das Ordnungsamt verzeichnet kaum Beschwerden.

Hamburg

Nach Angaben der Hamburger Innenbehörde gibt es auch in der Hansestadt Plätze, auf denen sich Menschen regelmäßig in größeren Gruppen treffen. Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, war es zuletzt vor allem in der Umgebung der Reeperbahn und im Schanzenviertel zu größeren Menschenansammlungen gekommen. Die Ausgehmeile „Große Freiheit“ ist nach Angaben der Polizei zweitweise gesperrt worden. Vorfälle wie die in Stuttgart oder in Frankfurt am Main habe es bislang aber nicht gegeben, teilte die Innenbehörde mit. Auf der Reeperbahn gelte zudem ein Glasflaschenverbot und die Polizei gehe nach Augenmaß vor, was zusätzlich zur Bewältigung der Situation beitrage.

München

In München treffen sich die Menschen zum Feiern auf dem innenstadtnahen Gärtnerplatz, auf dem Josephsplatz oder am Ufer der Isar. Die Situation an diesen auch bisher schon beliebten Treffpunkten hat sich in diesem Jahr nach Angaben der Polizei verschärft. Die Anwohner beschwerten sich häufiger über Ruhestörungen, zudem werde viel Müll hinterlassen.