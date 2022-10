Ein Herz, gebildet aus der Jahreszahl 22, symbolisiert die Thüringer Bundesratspräsidentschaft und den Tag der Deutschen Einheit auf dem Erfurter Domplatz. (Martin Schutt / dpa / Martin Schutt)

Der Linken-Politiker versprach einen weiteren Einsatz von Bund und Ländern für bezahlbare Energie. Erfurts Oberbürgermeister Bausewein erinnerte an die friedliche Revolution in der DDR vor 33 Jahren, die die Wiedervereinigung ermöglichte. Ramelow, Bausewein und Bundestags-Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt enthüllten zusammen mit dem Erfurter Künstler Marc Jung auf dem Domplatz ein umgestaltetes Tag der Deutschen Einheit-Signet. Die zwei Mal zwei Meter große 22 in Form eines stilisierten Herzens tourte ein Jahr lang durch Thüringen und wurde mit Unterschriften signiert.

Zahlreiche kulturelle Veranstaltungen am Wochenende - Verfassungsorgane stellen sich vor

Für das dreitägige Bürgerfest sind zahlreiche Veranstaltungen geplant, darunter ein ökonomischer Gottesdienst im Dom St. Marien. In der Erfurter Innenstadt sind alle Verfassungsorgane sowie die 16 Bundesländer mit Informations-Pavillons präsent. Das Motto in diesem Jahr lautet "Zusammen wachsen". Bis zu 120.000 Besucher werden zum Fest nach Angaben der Thüringer Staatskanzlei täglich in Erfurt erwartet.

Der offizielle Festakt zum 3. Oktober findet am Montag im Erfurter Theater statt. Thüringen hat in diesem Jahr den Vorsitz des Bundesrats und richtet deshalb die Einheitsfeierlichkeiten aus.

