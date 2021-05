Bundespräsident Steinmeier hat die in Deutschland lebenden Ausländer zur Einbürgerung ermuntert.

Nur dann habe man wirklich gleiche Rechte und könne wirklich teilhaben, sagt Steinmeier im Schloss Bellevue bei der Überreichung von Einbürgerungsurkunden. Er appellierte an die Anwesenden, sich auch politisch zu engagieren. Die Demokratie brauche die Erfahrungen der Einwanderer. Zugleich rief der Bundespräsident die Deutschen auf, die selbstverständliche Zugehörigkeit der hierher gekommenen Menschen anzuerkennen. Deutschland werde auch in Zukunft Zuwanderung brauchen.



Voraussetzung für eine Einbürgerung ist in der Regel, dass der Antragssteller mindestens seit acht Jahren rechtmäßig in der Bundesrepublik lebt und ausreichende deutsche Sprachkenntnisse nachweisen kann. Weitere Voraussetzungen sind unter anderen Verfassungstreue und Straflosigkeit sowie die Fähigkeit, seinen Lebenunterhalt selbst zu bestreiten.

Diese Nachricht wurde am 21.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.