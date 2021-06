Christen haben erneut unter Pandemiebedingungen Fronleichnam gefeiert.

Vielerorts mussten größere Veranstaltungen und Prozessionen aus Infektionsschutzgründen ausfallen. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Bätzing, riet in seiner Predigt in Limburg dazu, in persönlich schwierigen Zeiten den Blick auch auf das Umfeld zu lenken. Papst Franziskus will am Sonntag im Petersdom die Fronleichnamsmesse feiern.



An Fronleichnam bringen die Katholiken öffentlich ihren Glauben zum Ausdruck, wonach Gott in Brot und Wein mitten unter ihnen ist. Als sichtbares Zeichen wird normalerweise eine reich verzierte Monstranz mit einer geweihten Hostie in feierlicher Prozession durch die Straßen getragen. Fronleichnam ist in mehreren Bundesländern ein gesetzlicher Feiertag.

Diese Nachricht wurde am 03.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.