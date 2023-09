Der Chef der konservativen Volkspartei (PP), Feijoo, ist bei der wahl zum spanischen Ministerpräsidenten im ersten Anlauf gescheitert. (Paul White / AP / Paul White)

In der ersten Runde hatte er die absolute Mehrheit verpasst, nun reicht die einfache Mehrheit. Aber auch diese ist nach derzeitigem Stand nicht in Sicht, da Feijóo nicht genügend Unterstützer in den anderen Parteien gefunden hat.

Die konservative Volkspartei hatte die vorgezogene Parlamentswahl am 23. Juli gewonnen. König Felipe hatte Feijoo daraufhin mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt. Er will unter anderem mit der rechtsextremen Vox zusammenarbeiten. Andere Parteien lehnen dies allerdings ab.

