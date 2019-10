Die Deutsche Umwelthilfe hat nach eigenen Angaben in weiteren 67 Kommunen ein Verbot von Silvesterfeuerwerken innerhalb von Innenstädten beantragt.

Im Juli hatte sie dies bereits in 31 Städten getan. Der Geschäftsführer des Vereins, Resch, sagte in Berlin, an Silvester gelange in vielen Städten etwa ein Sechstel der Feinstaubmenge in die Luft, die im Verlauf eines Jahres vom Straßenverkehr produziert werde. Die Umwelthilfe legte bei der Pressekonferenz ein Rechtsgutachten vor, das die Möglichkeiten für entsprechende Verbote durch die Kommunen aufzeigen soll.



Der Verband der Pyrotechnischen Industrie erklärte dagegen, Feuerwerksverbote durch die Kommunen seien nicht zulässig. Die geltende Gesetzeslage erlaube nur ein Verbot von Knallkörpern, wie etwa Böller.