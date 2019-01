Der wissenschaftliche Streit über das Ausmaß der Schädlichkeit von Feinstaub und Stickoxiden führt auch innerhalb der Bundesregierung zu Dissens.

Umweltministerin Schulze von der SPD sagte, es spreche nichts dafür, dass es hierzu tatsächlich neue Erkenntnisse gebe. Deshalb sollte man den Menschen auch nicht suggerieren, das sich nun Änderungen in der Gesetzgebung und der Rechtsprechung ergäben. Schulze wandte sich damit indirekt gegen Äußerungen ihres Kabinettskollegens Scheuer. Der Verkehrsminister und CSU-Politiker hatte kürzlich die aktuellen Grenzwerte für Feinstaub und Stickoxide und deshalb auch Fahrverbote in den Innenstädten in Frage gestellt. Scheuer reagierte damit auf eine gemeinsame Stellungnahme von 100 Lungenärzten, die die wissenschaftlichen Grundlagen für die Grenzwerte anzweifeln. Andere Forscher kritisieren dies wiederum als unseriös.